Solskjaer: Manchester United op de goede weg

Overwinningen op Manchester City en Tottenham Hotspur bewijzen dat Manchester United na een moeilijke start van het seizoen op de goede weg is. Dat zei coach Ole Gunnar Solksjaer, een dag voor de ontmoeting op Old Trafford in de Europa League met AZ.

,,We hebben een moeilijke fase gekend, mede door te veel blessures en een gebrek aan de juiste vorm", zegt Solksjaer. ,,Twijfels echter zijn er nooit geweest. We wisten dat we goed bezig waren en iedereen die ziet hoe de jongens dagelijks trainen kan dat bevestigen. Alleen moet het bewijs geleverd worden met resultaten in de wedstrijden."

Inmiddels is Manchester United vijf duels op rij zonder nederlaag in de nationale competitie, met als resultaat de vijfde plaats in de Premier League. ,,Het gaat om stabiliteit”, zegt Solksjaer. ,,Met wisselvallig spel wint niemand prijzen. Deze jonge voetballers moeten leren hoe ze een wedstrijd kunnen controleren als ze zich niet zo goed voelen. Je bent nu eenmaal niet elke wedstrijd in topvorm. Je moet wel weten hoe je in een mindere periode resultaten haalt.”

Tegen AZ kan de Noorse coach nog niet beschikken over Paul Pogba. De Fransman heeft last van een enkel, maar komt mogelijk voor de jaarwisseling nog in actie. Jesse Lingard is evenmin fit genoeg op te spelen. Marcos Rojo, Diogo Dalot en Nemanja Matic zijn waarschijnlijk wel weer van de partij.