'Soton' verdenkt Swansea van 'vuil spel' in Engelse degradatiestrijd

Anderhalf etmaal voor de kraker is de psychologische oorlogsvoering in volle gang. Volgens de Daily Mail kreeg de selectie van Southampton zondag plots te horen dat de veertig kamers in het geboekte Marriot-hotel in de buurt van het stadion, in Swansea, vanwege 'een virus' moesten worden gecancelled.



Southampton moest nu een onderkomen zoeken op een flink stuk buiten Swansea, te weten in het Vale of Glamorgan Hotel in... Cardiff. Het hotel ligt, mede vanwege drukte in de avondspits op minimaal een uur rijden van het Liberty Stadium. Mark Hughes, de trainer van Soton, was not amused met de hotelwissel. Hij vermoedde in de Britse krant 'vuil spel'. Zeker toen ook bleek dat toeristen wel 'gewoon' terecht konden in het Marriot van Swansea, aldus de Daily Mail.