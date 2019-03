Southgate eist actie van UEFA na racistische leuzen

Ook bondscoach Gareth Southgate en aanvaller Raheem Sterling spraken klare taal. De twee eisten dat de UEFA ingrijpt. ,,Dit kunnen en mogen we niet accepteren‘’, zei Southgate bij BBC. ,,Veel mensen hebben de racistische leuzen gehoord en ik ben daar één van. Er is geen discussie mogelijk of het nou wel of niet is gebeurd. We moeten ervoor blijven zorgen dat de spelers zich door ons gesteund voelen. We gaan dit vanzelfsprekend rapporteren via de juiste kanalen en vertrouwen erop dat de UEFA de juiste stappen zal ondernemen.”