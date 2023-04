Spaanse doelman komt uit de kast bij promotiefeest: ‘Deze keer mogen we de mooie kant beleven’

Bucks-vedette slaat terug na ‘mislukt’ NBA-sei­zoen: ‘Maak jij elk jaar promotie?’

Giannis Antetokounmpo is na de uitschakeling van Milwaukee Bucks uitgevallen tegen een journalist. Hij kreeg de vraag of het seizoen door de nederlaag tegen Miami Heat mislukt is. In plaats van zich te verdedigen, zocht de Griek de aanval.