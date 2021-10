Spaanse Paula Badosa pakt eindzege bij debuut op Indian Wells

Koenraat bezorgt Dongen tegen Hoogland tweede zege op rij

17 oktober DONGEN - Dongen heeft tegen Hoogland de tweede zege op rij geboekt. Een vroege treffer van Jari Koenraat was voldoende om een nieuwe overwinning binnen te slepen. Vorige week werd Blauw Geel‘38 in Dongen met 2-1 verslagen, in Hoogland stond er na negentig minuten 0-1 op het scorebord.