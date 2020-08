Spaanse sportsites snoeihard voor ontstellend zwak Barça: ‘Belachelijke vertoning!’

Samenvatting Bayern München trakteert Barcelona op histori­sche nederlaag in Lissabon

0:26 Op een historische avond in Lissabon werd FC Barcelona weggevaagd door een weergaloos Bayern München. De topfavoriet voor de Champions League-winst is bekend. In Catalonië dreigt het definitieve einde van een tijdperk: 2-8.