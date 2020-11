Spajic terug voor duel Feyenoord in Moskou, Malacia blijft thuis

Jens Toornstra, die apart van de selectie trainde, gaat wel mee naar Rusland maar zijn inzetbaarheid is twijfelachtig. Dick Advocaat weet dat drie dagen na de wedstrijd in Moskou de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht moet worde afgelegd zonder Orkun Kökcü. De middenvelder is geschorst na zijn rode kaart tegen Fortuna Sittard.

Advocaat wil op voorhand niet zeggen dat een punt tegen CSKA een prima resultaat zou zijn. ,,Want dat kun je pas na afloop zeggen als je hebt gezien hoe het spelbeeld was’', zegt Advocaat. ,,Maar het gaat een lastige wedstrijd worden. Wat ik wel denk ik dat CSKA een bepaalde angst voor ons heeft. Dat weet ik trouwens wel zeker. We hebben het in de thuiswedstrijd echt goed gedaan. Als we weer zo staan, is een resultaat mogelijk.’'