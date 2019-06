Spanje neemt dankzij late goals verder afstand van het Zweden van invaller Alexander Isak

Aanvoerder Sergio Ramos benutte na 65 minuten een strafschop nadat Sebastian Larsson hands had gemaakt. Álvaro Morata benutte vijf minuten voor tijd een tweede strafschop voor Spanje. In de slotfase bepaalde Mikel Oyarzabal met een fraai schot de eindstand op 3-0.



Zweden zag al halverwege de eerste helft Viktor Claesson geblesseerd uitvallen. Spanje heeft na vier zeges twaalf punten, vijf meer dan Zweden, waar Alexander Isak in de 82ste minuut inviel.



Roemenië hield in dezelfde groep de aansluiting met Zweden door met 4-0 van Malta te winnen. George Puscas was goed voor de eerste twee doelpunten, Alexandru Chipciu maakte de derde en Denis Man in blessuretijd de 4-0.



AZ-spits Björn Johnsen bezorgde Noorwegen met twee rake kopballen de zege bij de Faroër Eilanden (0-2). Het was voor de Noren de eerste zege in vier duels.



