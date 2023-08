Sparta haalt na Warmerdam opnieuw linksback weg bij FC Utrecht

Sarina Wiegman kan pas weer in eventuele WK-finale beschikken over geschorste topscorer

Bondscoach Sarina Wiegman kan op het WK pas in een eventuele finale weer beschikken over de Engelse voetbalster Lauren James. De topscorer van Engeland dit toernooi is voor twee wedstrijden geschorst na haar rode kaart in de gewonnen achtste finale tegen Nigeria. De aanvalster mist daardoor de kwartfinale van zaterdag tegen Colombia en ook de mogelijke halve finale.