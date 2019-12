Sparta wijst bod Eintracht Frankfurt op Ache af

,,Als we zeven maanden geleden zo’n bod hadden gehad, hadden we dat geaccepteerd. Maar nu niet”, zegt technisch manager Henk van Stee. ,,Ache heeft zich goed ontwikkeld en hij toont ook de Spartaanse mentaliteit die we graag willen zien: onverzettelijkheid en ten koste van alles willen winnen.”



De Duitser, die al een aantal jaar bij Sparta speelt en in de zomer zijn contract verlengde tot medio 2021, debuteerde onlangs met een doelpunt in de nationale ploeg voor spelers onder 21 jaar. Ache heeft daarmee de aandacht getrokken van clubs uit onder meer de Bundesliga. Eintracht Frankfurt, de ploeg van spits Bas Dost, is het meest concreet. “Als er een bod komt dat we echt niet kunnen weigeren, dan zal hij vertrekken”, aldus Van Stee. “Maar dan zullen ze heel diep in de buidel moeten tasten.”