Sparta ziet in Maarten Stekelenburg nieuwe doelman

Door Dennis van Bergen

Stekelenburg heeft een indrukwekkend cv. De in Haarlem geboren goalie komt sinds 2016 uit voor Everton. Daarvoor diende hij Southampton, AS Monaco, Fulham en AS Roma. Die transfers dankte hij aan zijn goede periode bij Ajax, waar hij tussen 2002 en 2011 uitkwam. Stekelenburg keepte ook 58 wedstrijden voor het Nederlands Elftal. Tijdens het WK van 2010, waarin Oranje in de finale met 1-0 verloor van Spanje, was hij de onbetwiste nummer één onder bondscoach Bert van Marwijk.

Sparta is hard op zoek naar een nieuwe goalie. Na het vertrek van de Israëlische keeper Ariel Harush heeft de Rotterdamse club op dit moment alleen Tim Coremans als keeper in de selectie. Vandaar dat de rood-witten al een tijd op zoek zijn naar versterking voor de keeperspositie. De voorkeur gaat daarbij uit naar een ervaren rot die meteen van meerwaarde is voor de Rotterdamse club, die een jaar geleden promoveerde uit de eerste divisie en afgelopen seizoen prima presteerde in de eredivisie.

De interesse van Sparta voor Stekelenburg is bij de doelman reeds kenbaar gemaakt. In een interview in VI gaf Stekelenburg aan dat hij openstaat voor een terugkeer naar de eredivisie. Hij zegt fitter te zijn dan ooit.

