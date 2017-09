Speler geeft zaakwaarnemer Ferrari cadeau

Adam Maher is nog niet klaar bij PSV

7:09 PSV is klaar met de voetballer Adam Maher, was twee maanden geleden een kop in deze krant. Bij de open dag van de Eindhovenaren in juli had hij niet eens meer een rugnummer. Op eigen verzoek bleef Maher bij die happening maar weg, ook om niet het gevoel te krijgen van de man die op het verkeerde feest is beland.