Spelersbus Barça raakt de weg kwijt in Saoedi-Arabië

video Peters verwacht grote klus voor Willem II: ‘We staan voor een grote uitdaging’

16:00 ‘Willem staat voor een grote uitdaging’. Dat zegt Jordens Peters tijdens het trainingskamp van de Tilburgse club in Marbella. ,,Je moet zo’n trainingskamp niet groter maken dan het is. Maar het is wel een geweldige gelegenheid om naar elkaar toe te groeien.”