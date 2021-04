Spelersbus Real Madrid bekogeld door fans Liverpool

Zlatan Ibrahimo­vic riskeert jarenlange schorsing en megaboete

22:24 Zlatan Ibrahimovic heeft zich mogelijk flink in de nesten gewerkt. De Zweedse sterspeler is mede-eigenaar van het op Malta gevestigde gokkantoor Bethard, meldt de Zweedse krant Sportbladet. Dat is in strijd met de regels van de FIFA en de UEFA en kan hem daarom duur komen te staan.