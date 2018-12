Spits Joey Konings uit Schaijk zorgt met Jong Heracles voor historische vernedering: ‘Eerst vijf goals, dan troostende woorden’

Sinds de zomer maakt Joey Konings (20) deel uit van de selectie van Heracles. Bij PSV in de opleiding was geen plaats meer voor de spits uit Schaijk, die behalve met de Almelose club ook met RKC Waalwijk sprak. Een half jaar later heeft hij nog geen moment spijt gehad van zijn keuze. Op 2 december maakte de spits tegen VVV Venlo zijn debuut in de eredivisie. Maandagavond was hij nadrukkelijk betrokken bij de 20-0 overwinning van Jong Heracles, het team waar hij sinds hij hersteld is van een liesblessure ritme opdoet.

Jong Achilles '29 was de tegenstander. Sinds de documentaire over de club uit Groesbeek zijn grappen en grollen niet van de lucht. ,,Een tegenstander die je maar moeilijk in kunt schatten", zei Konings. Maar hoe het er bij Achilles '29 aan toe gaat bleek al snel. De club arriveerde veel te laat in het Oosten. De aftrap moest met twintig minuten worden uitgesteld.

‘Mag natuurlijk niet gebeuren’

,,Ze konden de bal net een keer naar elkaar spelen. Dat was het wel zo'n beetje", blikt Konings terug op een avond die hij niet makkelijk zal vergeten. Vincent Vermeij mocht hem dan een treffer voor blijven, Konings had er nog nooit vijf gemaakt in een wedstrijd. Niet bij PSV en niet bij de E’tjes en F'jes. ,,Daar zie je wel eens van dit soort uitslagen. Maar op dit niveau mag het natuurlijk niet gebeuren.”

Natuurlijk was de neiging groot om flink los te gaan op de Groesbeekse keeper met de documentaire in het achterhoofd. ,,Natuurlijk is die uitspraak van de trainer van Achilles '29 een paar keer herhaald, maar niet rechtstreeks in het gezicht van die keeper. Daar hebben we alleen maar tegen gezegd: ‘het ligt niet alleen aan jou en dat is natuurlijk ook zo’.”