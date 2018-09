'Spits Stoke City wordt in zeven weken drie keer vader'

TOP Oss tegen amateurs op zoek naar eerste bekerzege in zeven jaar

16:42 In de eerste ronde van de KNVB-beker neemt TOP Oss het op tegen de amateurs van Rijnsburgse Boys. De supporters van TOP Oss kunnen wel wat succes in het bekertoernooi gebruiken. De laatste zege in dat toernooi dateert van 20 september 2011. Toen was TOP Oss met 1-5 te sterk voor EVV.