Spits uit Sierra Leone heeft al na één week genoeg van Zweedse kou

Kamara zelf gaf in Zweedse media echter aan dat hij naar Freetown in Sierra Leone wilde terugkeren vanwege de kou in Zweden. Kamara geldt in zijn land als een toptalent. Hij speelde al voor het Onder 20-team van zijn land en leidde zijn club East End Lions als topscorer (15 goals) naar de landstitel.

In een whatsapp-bericht dat naar een journalist in Sierra Leone gestuurd zou hebben, legt Musa volgens die journalist uit ziek te zijn sinds hij in Zweden is. ,,Om eerlijk te zijn: ik kan niet tegen dit weer."