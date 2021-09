Spitsenprobleem Borussia Dortmund biedt Malen kansen tegen Sporting

Zonder Haaland en Reus verloor Dortmund zaterdag in de Bundesliga met 1-0 van Borussia Mönchengladbach. Donyell Malen en Youssoufa Moukoko vormden in dat duel de aanvalslinie. Hoewel ze de nederlaag niet konden voorkomen worden ze ze in de Duitse media ook vanavond in Dortmund weer aan de aftrap verwacht.

,,Donyell moet positief blijven en verdergaan met waar hij is begonnen’’, sprak trainer Marco Rose over de ex-PSV’er die nog altijd wacht op zijn eerste treffer voor Dortmund. ,,Op een gegeven gaat er eentje in. Dat heb je als spits nodig. We moeten geduld met hem hebben. Hopelijk komt het snel goed met een doelpunt. We hebben hem nodig met zijn diepgang, één –op-één acties en een sterke afronding.’’