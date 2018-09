Spoedcursussen topvoetbal PSV en Ajax goud waard

Door Sjoerd Mossou



De Griek is woedend, en volkomen terecht krijgt de Ajacied geel, maar belangrijker: een levensgevaarlijke uitbraak is lamgelegd bij een 1-0 tussenstand.



Het zijn van die momenten die nog maar eens aantonen hoe waardevol het is: als jonge Nederlandse voetballer spelen op het podium van de Champions League. Een overtreding zoals deze hoeft De Jong in de eredivisie vrijwel nooit te maken, en al helemaal zelden op het kruispunt van winst of puntenverlies.



Of neem Donny van de Beek, voor rust wisselspeler, in de tweede helft uitstekend invallend voor de gekwetste Klaas-Jan Huntelaar. Knap overwint Van de Beek de teleurstelling van een verloren basisplaats, en wordt daarbij beloond met de beslissende 2-0, amper drie minuten nadat De Jong aan de noodrem heeft getrokken.



Het laat nog maar eens zien hoe belangrijk deze voetbalweken zijn voor het Nederlandse voetbal in bredere zin. Dinsdagavond nog kreeg PSV een les op het absolute topniveau, spelend tegen één van de beste ploegen ter wereld.



Ook daar gold: Steven Bergwijn kreeg daar nooit de tijd en ruimte die hij in pakweg Zwolle of Breda wel krijgt. Denzel Dumfries moest in Camp Nou overeind zien te blijven tegen Ousmane Dembélé, terwijl keeper Jeroen Zoet negentig minuten onder druk stond.