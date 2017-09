Sport Vandaag: Finale US Open, slot Vuelta en eredivisie

Stephens kan titel niet geloven: 'Eigenlijk kan ik beter meteen stoppen'

0:04 Sloane Stephens onderging in januari van dit jaar een ingrijpende operatie om van een slepende voetblessure af te komen. ,,Als iemand mij destijds had verteld dat ik in september de US Open zou winnen, had ik gezegd dat het onmogelijk zou zijn'', sprak de 24-jarige tennisster uit Florida na haar triomf in New York.