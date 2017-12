Sport Vandaag: Halve finale handbalsters en WK darts

Ajax nadert PSV maar loopt tegen Excelsior ook averij op

14 december Natuurlijk was er de vreugde van de overwinning op Excelsior (3-1) die tamelijk moeizaam tot stand kwam. Ajax staat nu tweede en mengt zich weer in de titelstrijd nu het gat met PSV is geslonken tot vijf punten. Maar Ajax kwam ook met zorgen uit de wedstrijd. Want in aanloop naar de topper zondag in Alkmaar tegen AZ heeft Marcel Keizer grote defensieve problemen.