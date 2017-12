Sport Vandaag: Jupiler League, Serie A en wielergala

WEDSTRIJDVERSLAG PSV blijft dankzij Luuk de Jong op recordkoers

3 december PSV heeft de tiende zege op rij geboekt in de eredivisie en al de achttiende thuisoverwinning in de competitie. Wederom was het met veel pijn en moeite, maar uiteindelijk trok PSV een 1-0 zege over de streep. Invaller Luuk de Jong redde de middag voor PSV, met een echte 'werkgoal'.