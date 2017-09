Sport Vandaag: Premier League, Davis Cup en eredivisie

Osse golfer Max Albertus beste Nederlander bij KLM Open

15 september Max Albertus draait uitstekend mee in de bovenste regionen bij de KLM Open. De 23-jarige golfer uit Oss kon vanwege de invallende duisternis vrijdag zijn tweede ronde niet afmaken, maar zijn uitgangspositie is uitstekend. Hij is vooralsnog de beste Nederlander.