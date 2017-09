Sport Vandaag: Toppers in eredivisie en Premier League en Davis Cup

Fran Sol: 'Willem II doet het beter dan vorig seizoen'

16 september Willem II-spits Fran Sol had een brede grijns op zijn gezicht in de catacomben van het Parkstad Limburg stadion zaterdagavond na de uitwedstrijd tegen Roda JC. Met een treffer had hij zijn bijdrage gehad in de belangrijke uitzege van de Tricolores (1-3).