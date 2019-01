Sporters luiden 2019 feestelijk in

Marathonschaatsen Schouten voor vierde keer op rij Nederlands kampioen

17:23 Irene Schouten heeft voor de vierde keer op rij de Nederlandse titel in het marathonschaatsen gewonnen. De 26-jarige kopvrouw van Royal A-ware, met Jillert Anema als coach, was na 100 ronden zoals min of meer verwacht de sterkste in een lange eindsprint. Bianca Bakker eindigde als tweede en Manon Kamminga kwam als derde over de finish.