Sporters zetten moeders in het zonnetje, auto voor mama 'Kromo'

HC Den Bosch kroont zich voor 19de keer in 21 jaar tot landskampi­oen

12 mei De vrouwen van HC Den Bosch zijn zaterdagmiddag voor de 19e keer landskampioen geworden. Na de spannende wedstrijd van donderdag (3-2 winst voor Den Bosch in de laatste minuut) had Amsterdam nu in eigen huis weinig te vertellen: 1-4.