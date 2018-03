Sportliefhebber hoeft hele weekend huis niet uit

Laat het buurmeisje de hond voor je uitlaten, stuur de wederhelft een paar dagen naar een Waddeneiland en vertel ouders en schoonouders dat je doodziek in bed ligt en geen bezoek wenst. Het is tijd voor sport, sport en nog eens sport en daarbij moeten alle storende factoren worden uitgeschakeld. Wielrennen vult de agenda in het voorjaar en de zomer, schaatsen volgt in de herfst en winter. Dit weekend zijn we gezegend met de overlapping van deze sporten. In Amsterdam wordt in het Olympisch Stadion het WK Allround verreden. Sven Kramer en Ireen Wüst zijn de topfavorieten bij het toernooi, dat een eerbetoon is aan Jaap Eden die 125 jaar geleden op het Museumplein de eerste allroundkampioen werd.

De wielerliefhebber moet een tweede scherm inschakelen om niets te missen. Zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico nadert de ontknoping. Wout Poels is helaas door een nare valpartij uitgeschakeld in de Franse rittenkoers, maar misschien kunnen Sam Oomen, Bauke Mollema of Robert Gesink nog uithalen. In de Italiaanse generale repetitie van de Giro d’Italia is de rol van de Nederlanders nog niet uitgespeeld in het algemeen klassement. Wilco Kelderman staat zevende met nog twee etappes op het programma. Ook de licht verkouden Tom Dumoulin staat bij de eerste tien renners. Genoeg redenen om nauwlettend te volgen.

Voetbal

Ook het voetbalprogramma kent een paar mooie affiches. In de eredivisie spreekt het duel Feyenoord-AZ tot de meeste verbeelding. In Engeland komen de twee traditionele topclubs zaterdag tegen elkaar in actie. Bij Manchester United – Liverpool staat met name de tweede plek op het spel. De Italiaanse titelstrijd, de spannendste in de grote competities, gaat zondag een nieuw hoofdstuk in.



Naast deze uren van sport organiseert Amsterdam het Nederlands kampioenschap cross, is in Den Haag de City-Pier-City en beginnen in Zuid-Korea de Paralympische Spelen. Voor enige vorm van verveling is geen tijd.