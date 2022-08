Sportredactie zoekt medewerkers in Brabant

VacatureBen je sportliefhebber én heb je een vlotte pen of ben je juist goed in het verwerken van tekst en beeld? Dan is de gezamenlijke sportredactie van het Brabants Dagblad, BN DeStem en Eindhovens Dagblad op zoek naar jou!

In het nieuwe seizoen kunnen we mensen gebruiken die als freelance-medewerker verslagen maken van regionale sportwedstrijden en/of interviews afnemen met Brabantse sporters. Dat kan gaan van zaalsporten tot amateurvoetbal en van wielrennen tot atletiek. Ook zoeken we freelancers die als eindredacteur-samensteller kunnen helpen bij de verwerking van de informatie voor onze kranten en sites.

Een opleiding in de journalistiek of communicatie is een een pre (ook als je nog bezig met de studie) maar ook als je op een andere manier affiniteit met sport en taal/communicatie hebt, zou je een prima kandidaat kunnen zijn.

Is je interesse gewekt? Aarzel dan niet en stuur een mail met een korte motivatie en een cv naar Paul Verlinden (Chef Sportredactie Zuid): paul.verlinden@dpgmedia.nl. Vragen of wil je meer informatie? Stuur dan eveneens een mail (vermeld ook je gegevens, dan nemen we contact met je op).

Volledig scherm © Getty Images