Springruiter Bart Lips leeft droom van overleden zus, maar doorbraak Hurricane plaatst hem ook voor dilemma

Het was een onvergetelijke trip naar Scandinavië voor het jonge gezin Lips-Verburgt uit Hoogeloon. Bart reed in Oslo zijn eerste wereldbekerwedstrijd en vriendin Claudia en dochter Stefanie, pas twee maanden oud, maakten het van dichtbij mee. De 21ste plaats in de Noorse hoofdstad werd een week later in Helsinki overtroffen met een plek in de barrage. ,,In het heetst van de strijd ging er een balk af. Ik had ook op safe kunnen spelen, maar als je zo’n eind gereisd hebt, wil je wel proberen om iets te bereiken”, zegt Bart Lips over zijn eerste toptiennotering in de wereldbeker (8ste).

Toppaard Brits team

,,Mijn ouders hebben jaren geleden een paard gehad die ook in Oslo en Helsinki de eerste grote wedstrijden reed”, vertelt vriendin Claudia, die even aanschuift bij het gesprek. ,,Die is toen gelanceerd en heeft een mooie carrière gemaakt.” Het gaat om Abbervail Dream, het voormalige toppaard van Di Lampard, de amazone die successen kende met het Britse team. Claudia Verburgt is geboren en getogen in Engeland. ,,Het is twintig jaar geleden, in Oslo en Helsinki zitten nog dezelfde mensen in de organisatie als toen. Het waren de eerste concoursen dat ik als kind meeging en onze dochter is nu ook mee geweest.”

Quote Ik kan niet in een glazen bol kijken, heb niet voorzien dat hij zo ver zou komen Bart Lips (28)

In vier jaar tijd leidde Lips de ruin Hurricane op van een B-parcours (90 centimeter) tot het allerhoogste niveau met hindernissen tot 1.60 meter. ,,Ik heb hem als zesjarige gekocht, was meteen gek van Hurricane toen ik hem zag lopen. Voor zijn leeftijd liep hij een beetje achter. Ik kan niet in een glazen bol kijken, heb niet voorzien dat hij zo ver zou komen.”

Sponsors vinden

Lips zette op andere rubrieken in Oslo en Helsinki ook zijn tweede paard Davinci Z in, maar die is nog niet zo ver. ,,Hij krijgt in de schaduw van Hurricane de tijd om te groeien.” Davinci heeft een Israëlische eigenaar, Hurricane is van Lips zelf. ,,We proberen nu sponsors te vinden om deze grote wedstrijden te kunnen blijven rijden. Het kost heel veel geld. We zouden Hurricane kunnen verkopen. Er is interesse. We zijn een jong gezin, een jong bedrijf. Het is misschien verstandig om te verkopen, maar als liefhebber wil je hem graag houden. Ook voor de Nederlandse sport. Ik moet nog met Jos (Lansink, de bondscoach) overleggen of er een kans bestaat dat ik naar meerdere wedstrijden uitgezonden word. Zo niet, dan zullen we eerder kiezen voor een verkoop.”

Quote Op meerdere speciale momenten, in zware en goede tijden, kwam er een regenboog tevoor­schijn. Zo laat ze merken dat ze nog steeds bij ons is Bart Lips

Bart Lips groeide op in Biest-Houtakker, waar hij Rainbow Stables Lips begon. ,,Ik kreeg een relatie met Claudia en die had stallen vrij en een binnenbak. Toen hebben we besloten hier in Hoogeloon samen de sportstal te gaan doen en de fokmerries staan bij mijn ouders.”

Regenboog

Er is Bart en Claudia veel aan gelegen om Rainbow Abbervail Stables op de kaart te zetten. Abbervail verwijst dus naar het oude toppaard van de familie Verburgt. Met ‘Rainbow’ houdt Bart Lips de gedachte levend aan zijn zus Mariska, die op 14-jarige leeftijd overleed na een val van een pony. Zij was 5 jaar ouder dan Bart. ,,Toen wij bij het kerkhof stonden begon het opeens te regenen. Twee minuten later kwam de zon terug en stonden er twee hele grote regenbogen achter ons. Op meerdere speciale momenten, in zware en goede tijden, kwam er een regenboog tevoorschijn. Zo laat ze merken dat ze nog steeds bij ons is. De pony waar mijn zus en ik het op geleerd hebben, staat hier achter in de wei. Die zal nu bijna 35 jaar oud zijn.”

Volledig scherm Als liefhebber hoopt Bart Lips Hurricane te kunnen behouden voor de Nederlandse sport. © Jules van Iperen/Pix4Profs

Bart Lips leeft de droom van zijn zus. ,,Doordat zij bij de ponyclub ging, ben ik er ook ingegroeid.” De naam van Mariska Lips is ook verbonden aan de stimuleringsprijs voor aanstormend sporttalent die elk jaar uitgereikt wordt tijdens het Tilburgse Sportgala.