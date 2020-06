Sprintwereldkampioen Coleman opnieuw in problemen na missen test

De 24-jarige Amerikaanse atleet, die vorig jaar de 100 meter won bij de WK in Doha, liet in een lange verklaring op Twitter weten dat hij rekening moet houden met een schorsing door dopingwaakhond Athletics Integrity Unit (AIU), na het missen van een dopingstest op 9 december vorig jaar.

Coleman lag in de aanloop naar de WK atletiek van vorig jaar ook al onder vuur omdat hij volgens het antidopingbureau drie dopingcontroles binnen een jaar had gemist. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA trok de dopingzaak tegen de sprinter toen enkele weken voor de WK in. Coleman pakte vervolgens in Doha goud in een tijd van 9,76 seconden.