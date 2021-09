Sprookje Van de Zandschulp op US Open duurt voort: in historische vierde ronde na winst op Bagnis

Botic van de Zandschulp blijft stunten op de US Open. De 25-jarige tennisser bereikte vrijdagavond (lokale tijd) als eerste Nederlandse man de vierde ronde van een grandslamtoernooi. De nummer 117 van de wereld was op Flushing Meadows te sterk voor de Argentijn Facundo Bagnis: 3-6 6-0 6-2 6-2.

Van de Zandschulp beleeft in New York het absolute hoogtepunt uit zijn tennisloopbaan. De nummer 117 van de wereld bereikte al als eerste Nederlander sinds Igor Sijsling in 2013 op Wimbledon de derde ronde van een grandslamtoernooi, nu plakt hij daar in elk geval nog een ronde aan vast.

Lees ook Spaans tienertalent Alcaraz stunt op US Open tegen Tsitsipas

Daarmee is hij de eerste Nederlandse man sinds 2004 die in de vierde ronde staat van een grand slam. De laatste landgenoot die erin slaagde de laatste 16 te bereiken op een grandslamtoernooi was Sjeng Schalken. Zeventien jaar geleden haalde Schalken de kwartfinales op Wimbledon. Bij de vrouwen wist Kiki Bertens de afgelopen jaren ook vijf keer minimaal de vierde ronde te halen. Op de US Open lukte het haar nooit.

Moeizame start

Tegen de wat hoger aangeslagen Argentijn Facundo Bagnis (de nummer 80 van de wereld) moest Van de Zandschulp op baan 17 van het Billie Jean King National Tennis Center even op gang komen. Na een moeizame start met een break voor Bagnis kwam Van de Zandschulp in de slotfase van de eerste set beter in zijn spel. Nadat de Argentijn de set met een ace toch naar zich had toegetrokken, kantelde de wedstrijd. Van de Zandschulp ging agressiever spelen, verlaagde zijn foutenlast en ging ook beter serveren. Een half uur later had hij de tweede set al binnen en hij bleef domineren met zijn forehand.

In de vierde set liep Van de Zandschulp snel uit naar 4-0 en had hij op alle ballen van de linkshandige Bagnis, die veelvuldig zijn dropshot hanteerde, een antwoord. Bij 4-0 leek Van de Zandschulp even zijn focus verloren te hebben, maar na twee verloren games op rij herpakte hij zich knap.

Na precies 2,5 uur benutte Van de Zandschulp op de opslag van Bagnis zijn eerste wedstrijdpunt. Bagnis speelde een korte bal, Van de Zandschulp haalde die ternauwernood en legde de bal voorlangs weg.

De 25-jarige Van de Zandschulp, in de vorige ronde te sterk voor de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud, is afkomstig uit het kwalificatietoernooi en heeft al zes partijen gewonnen in New York. In totaal heeft hij al 22 sets gespeeld. In al zijn partijen verloor hij de eerste set en in de eerste ronde kwam hij zelfs terug na een achterstand van 2-0 in sets.

In de vierde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld. Schwartzman, tweevoudig kwartfinalist op de US Open, was met 6-4 6-3 6-3 te sterk voor de Slowaak Alex Molcan.

Top 100

Met zijn overwinning heeft Van de Zandschulp zich verzekerd van een plek in de mondiale top 100. Hij staat nu virtueel op de 89ste plaats op de wereldranglijst. Hij begon de US Open als de mondiale nummer 117.

Het bereiken van de top 100 is een belangrijke mijlpaal voor tennissers. Een plek bij de beste honderd tennissers geeft recht op directe plaatsing voor de grandslamtoernooien. Nederland is sinds augustus 2019 bij de mannen niet meer vertegenwoordigd in de top 100. Robin Haase viel ruim twee jaar geleden terug op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp heeft tijdens de US Open al 265.000 Amerikaanse dollar, omgerekend zo’n 223.000 euro, verdiend.