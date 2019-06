Spurs-coach Pochettino: Hopelijk begin succesvolle periode

Coach Mauricio Pochettino hield opnieuw niets tastbaars over aan weer een prima seizoen bij Tottenham Hotspur. Toch was de 47-jarige Argentijn na de verloren Champions League-finale in de eerste plaats trots op zijn ploeg.

,,Het is zo pijnlijk’’, sprak de verliezend coach. ,,Maar tegelijkertijd moeten we ook trots zijn. Het was fantastisch om voor het eerst in de geschiedenis in de finale te spelen. Hopelijk is dit het begin van een succesvolle periode voor deze club.’’

Tegen Liverpool kreeg Harry Kane de voorkeur boven Ajax-beul Lucas Moura. Spijt van zijn keuze voor de spits, die negen duels aan de kant had gestaan met een enkelblessure, had de coach niet. ,,Het gaat niet om Harry Kane, Moura of Heung-min Son’’, aldus Pochettino. ,,Het was mijn beslissing. Na een afwezigheid van anderhalve maand was hij aan het einde van de wedstrijd nog fris, maar hij scoorde niet.’’

De Argentijn wacht nog altijd op zijn eerste prijs met Spurs. Voor Pochettino was het zijn tweede finale met de club uit Londen. In 2015 verloor hij de finale van de League Cup van Chelsea. ,,We hebben het in fases aanvallend goed gedaan, maar het mocht niet zo zijn.’’