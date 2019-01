Spurs denkt aan Andy Carroll, Real heeft Militao binnen

Om de titelrace in Engeland bij te kunnen houden zónder de geblesseerde topscorer Harry Kane wil Tottenham Hotspur toch nog een nieuwe spits aantrekken. Volgens The Sun staat Andy Carroll bovenaan het lijstje. De spits is voor iets minder dan 2,5 miljoen euro af te halen bij ‘buurman’ West Ham United. Spurs moet het zeker tot maart doen zonder Kane, die anderhalve week geleden een enkelblessure overhield aan het verloren duel met Manchester United (0-1). Gisteren liep ook Dele Alli een blessure op. Engelse middenvelder moest in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd bij Fulham (1-2) geblesseerd van het veld.