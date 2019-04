Spurs koestert Son, maar vreest einde seizoen Kane: ‘We bleven erin geloven’

Dankzij zijn trefzekere individuele actie in de 78ste minuut werd Manchester City met 1-0 verslagen in de eerste wedstrijd van de kwartfinales. ,,We hebben gevochten voor een goed resultaat, tot de laatste minuut'', zei Son.



,,Als team geven we nooit op. In de eindfase waren wij beter dan City, dus onze overwinning was verdiend. Ik houd van dit stadion. Het is heerlijk om hier te spelen en ik ben heel dankbaar dat ik dat mag doen.‘’



Flinke smet op de avond voor de Spurs was de ogenschijnlijk serieuze enkelblessure bij aanvalsleider Harry Kane. ,,Hopelijk valt het mee. We wisten niet wat er met hem aan de hand was, maar we bleven erin geloven. Zijn vervanger Lucas Moura bracht nieuwe energie. Mede daardoor kon we het duel goed afsluiten.''