St. Juste niet inzetbaar tegen Trencin, Van Persie en Toornstra onzeker

Daarnaast is het onzeker of Jens Toornstra en aanvoerder Robin van Persie fit genoeg zijn. ,,We bekijken morgen of zij mee kunnen", zegt Van Bronckhorst vandaag. Ook Tonny Vilhena (geschorst), Yassin Ayoub en Nicolai Jørgensen (beiden geblesseerd) ontbreken tegen Trencin.



Feyenoord neemt het donderdag om 19.00 uur in Slowakije op tegen Trencin. Volgende week volgt de return. Als de Rotterdammers als bovenliggende partij uit deze strijd komen, wacht een duel met Sturm Graz of AEK Larnaca in de laatste play-off voor de groepsfase.