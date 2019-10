Stam ontmoet tegen Porto ‘temperamentvolle’ ex-ploegmaat Sergio Conceiçao

Door Daniël Dwarswaard



Na het verlies uit bij Rangers is een goed resultaat tegen FC Porto meer dan welkom om zicht te houden op overwintering in Europa. Jaap Stam moet zijn oud-ploeggenoot Sergio Conceiçao pijn doen. De twee speelden samen bij Lazio Roma en staan morgenavond als coaches tegenover elkaar. Negentien jaar geleden maakte Conceiçao in De Kuip tijdens het EK 2000 een hattrick met Portugal tegen Duitsland. ,,Sergio was als speler altijd temperamentvol, zoals veel Portugezen’’, zegt Stam. ,,Dat is ook mooi. Het is de manier waarop ze het spelletje beleven. Dat krijgen ze al mee in hun opvoeding. Je ziet dat hij ook geleerd heeft van zijn Italiaanse jaren. Hij houdt de boel altijd compact.’’

Porto is al acht wedstrijden op rij ongeslagen. Stam: ,,Een ploeg met veel kwaliteiten. Een club ook waar veel mogelijk is. Ze leiden op en verkopen. Maar kunnen ook goede spelers kopen. Voor mij zijn ze daarom de favoriet. Nederlandse ploegen doen het zelden goed tegen Portugese ploegen. Vaak omdat er naïef gespeeld wordt. Dat moeten wij dus niet doen. Tegelijkertijd willen we ook ons eigen spel spelen. Die mix zullen we moeten vinden.’’

Bij Porto speelt onder ander meer Pepe, de Portugese keiharde verdediger die jarenlang voor Real Madrid uitkwam. Danilo, die een verleden heeft bij Roda JC, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke schakel bij de Portugese topclub.