Stam verwacht dat zijn spelers weer fit genoeg zijn voor duel met Beer Sjeva

Alleen door de namen van de langdurig gekwetsten Nicolai Jørgensen, Sven van Beek en Jens Toornstra staat aan de vooravond van de laatste horde richting de groepsfase van de Europa League een groot kruis.

,,De rest is wel fit, op fysiek vlak, maar het wedstrijdritme ontbreekt’’, zegt Stam, die benadrukte dat de drie geblesseerde spelers al voor het seizoen waren afgehaakt (Jørgensen) of aan de zijkant zitten naar aanleiding van een contactblessure (Van Beek, Toornstra). ,,De rest is fit, alleen zijn er zoals gezegd veel spelers die lang niet hebben gespeeld. Dat kost tijd.’’

Stam is op zijn hoede voor de Israëlische tegenstander, die sterk zou zijn in de omschakeling. ,,En daar ligt onze zwakte tot op heden’’, zegt Stam. ,,Maar we gaan uit van winst en van niets weggeven.’’

Panenka: ‘Ik maak me zorgen over hoe hard Jaap Stam traint’:

Stam hoopt in de laatste twee weken voor het sluiten van de transfermarkt dat de club nog toeslaat met het binnenhalen van versterkingen. De miljoenen voor Jeremiah St. Juste, die voor negen miljoen naar Mainz verkaste, kunnen echter lang niet allemaal worden uitgegeven. ,,Dat weet iedereen, we kunnen maar een deel besteden.’’

En dan is het nog kiezen. Wil Stam zijn aanvalslinie versterken nu Jørgensen er nog altijd niet bij is. Of kiest hij voor een extra slot op de deur. Dat laatste hangt ook af van de ontwikkeling van Edgar Ié. De 25-jarige verdediger viel tegen FC Utrecht al in en de kans is groot dat hij tegen Beer Sjeva meteen mag starten. ,,Hij heeft dingen die we nodig hebben. Onder meer snelheid’’, zegt Stam.