Standard won nog nooit in Nederland

Door Daniël Dwarswaard



Ajax en Standard Luik hebben geen rijke historie als het om onderlinge ontmoetingen gaat. Twee seizoenen geleden troffen beide ploegen elkaar in de groepsfase van de Europa League, het toernooi waarin Ajax tot ieders verrassing de finale haalde. Die twee wedstrijden waren tot vorige week de enige confrontaties tussen Ajax en Standard in officiële wedstrijden. Thuis won de club van toenmalig trainer Peter Bosz met 1-0 dankzij een goal van Kasper Dolberg. De uitwedstrijd in Luik eindigde in 1-1; Ajax was toen al zeker van de vorige ronde en speelde met een B-elftal.

Standard Luik heeft sowieso slechte herinneringen aan een bezoek aan Nederland. De Belgen komen voor de vijfde keer naar naar ons land voor een Europese wedstrijd, maar wonnen nog nooit. Drie keer werd verloren en één keer pakte ‘Les Rouches’ een puntje. Dat was in het seizoen 2009/2010 toen Standard in de groepsfase van de Champions League 1-1 speelde in Alkmaar tegen AZ.