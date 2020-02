Status Ajax staat op het spel tegen ‘treiterploeg’ Getafe

Willem II ziet FC Groningen graag naar Tilburg komen, zeker op vrijdag

7:15 Elke ploeg heeft wel een favoriete tegenstander, zo eentje waarvan je bijna altijd wint. Voor Willem II is dat FC Groningen, waar het duels in Tilburg betreft althans. De Tricolores wonnen in eigen stadion van geen enkele club zo vaak als van de Groningers: 18 keer.