Stem op het mooiste amateurdoelpunt!

Bertens niet voorbij Belgische Flipkens in Rosmalen

13:17 Het WTA-toernooi van Rosmalen, het Libéma Open, zit er na de achtste finales op voor Kiki Bertens. De Nederlandse was als derde geplaatst op het toernooi in eigen land, maar de Belgische Kirsten Flipkens was in drie sets te sterk (6-4, 6-7, 6-1).