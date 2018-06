Stephens voor het eerst in finale Roland Garros

Stephens treft zaterdag in Parijs Simona Halep. De Roemeense nummer 1 van de wereld versloeg eerder op de dag in de andere halve finale de Spaanse Garbiñe Muguruza met 6-1 6-4.



Voor de 25-jarige Stephens is het de tweede grandslamfinale. In september brak ze door met winst op de US Open. Daarvoor had Stephens al wel de halve eindstrijd op de Australian Open en de kwartfinale op Wimbledon gehaald.



Tegen Keys won Stephens haar eigen opslagbeurten vrij eenvoudig. In de eerste set plaatste ze een vroege break om vervolgens niet meer in de problemen te komen. De tweede set verliep lange tijd op vergelijkbare wijze. Stephens sloeg opnieuw snel toe op de service van Keys. Toen de partij gespeeld leek, kreeg Keys nog even een opleving. Ze won twee games op rij en kwam terug tot 5-4. Stephens bewaarde de rust en serveerde de wedstrijd uit.