Ster ZLM Toer geannuleerd: 'Met pijn in het hart'

,,We zijn er door organisatorische redenen, ondanks toezeggingen van diverse etappeplaatsen, niet in geslaagd om het etappeschema georganiseerd te krijgen”, reageert voorzitter Anton Ganzeboom.

,,Helaas zijn we er tegenaan gelopen dat, nadat we het financiële kader rond hadden, enkele beoogde etappeplaatsen toch afhaakten." Er is ook geen tijd meer om te wachten op alternatieven. ,,Wij kiezen er bewust voor om nu de knoop door te hakken. Ook omdat we ploegen in de gelegenheid willen stellen om een alternatief te zoeken voor onze wedstrijd.”