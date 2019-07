Sterke Nadal heeft weinig moeite met Tsonga

RKC-coach Grim duldt ook bij dubbele cijfers geen verslap­ping

18:00 ,,Aansluiten! Doorcoachen. Syl, niet wandelen.’’ De laatste aansporing van RKC-coach Fred Grim is gericht aan het adres van Sylla Sow. De spits heeft zojuist al voor de 3e keer gescoord tegen de amateurs van het Regioteam Waalwijk. Dat is in de ogen van Grim nog geen reden om te gaan lanterfanten als het eerste oefenduel van het seizoen ruim een halfuur onderweg is en het scorebord al 0-7 aangeeft.