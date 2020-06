Sterke verdeeldheid over US Open: oneerlijke concurrentie en polarisatie op de loer

Novak Djokovic en Rafael Nadal twijfelen hevig. Roger Federer is geblesseerd en doet sowieso niet mee. Onder de overige tennissers heerst onduidelijkheid en verdeeldheid over de aanstaande editie van de US Open. In New York willen ze dat het grand slam koste wat kost doorgaat. Maar tegen welke prijs?

Door Rik Spekenbrink



Urenlang zaten de tennissers gisteren in een videovergadering van de ATP. Het ging over de hervatting van het seizoen, maar ook uitgebreid over de US Open. De start van het grand slam staat gepland voor 31 augustus, in de door corona hevig getroffen speelstad New York. Maar het verzet onder de spelers is niet gering.



Dubbelspecialist Matwé Middelkoop woonde een deel van de online sessie van de spelersvakbond bij. Hij mag er niet in detail over vertellen. ,,Maar in algemene zin doet de US Open er álles aan om het toernooi door te laten gaan. Ze zitten met contracten met sponsoren die anders mogelijk afhaken.”

Matwé Middelkoop.

Ook zijn de miljoenenbijdrages van de rechtenhouders zeer welkom. Maar om het toernooi veilig te laten verlopen, zijn verregaande maatregelen nodig. Zo wordt gedacht aan een halvering van het deelnemersveld in het enkelspel: 64 in plaats van 128. Voor het dubbelspel werd zelfs een reductie van 64 naar 24 koppels besproken. Mogelijk wordt ook het kwalificatietoernooi geschrapt. In dat geval wordt de US Open een toernooi voor de kleine en rijke groep topspelers. En daardoor wordt het gat met de middenmoot alleen maar groter. Zeker als ook nog punten worden toegekend voor de wereldranglijst. Daar is dan ook veel weerstand tegen.

Quote Er werden tal van scenario’s besproken. En één daarvan is dat het niet doorgaat Matwé Middelkoop ,,Als speler moet je ook bedenken of je wil reizen, of je kán reizen. Het zorgt voor oneerlijke concurrentie en verdere polarisering”, zegt Middelkoop. Zeker voor spelers uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Rusland, waar de coronacrisis nog hevig gaande is, is het geen uitgemaakte zaak dat ze zomaar het vliegtuig naar New York kunnen nemen.

Rafael Nadal sprak onlangs zijn twijfels uit over de herstart van het proftennis. Hij weet nog niet of hij bereid is te reizen en vindt dat gewacht moet worden tot spelers uit alle landen kunnen deelnemen. Tegelijkertijd gaf de Spanjaard aan als puntje bij paaltje komt waarschijnlijk wel te zullen spelen. ,,Maar dan zijn we voor mijn gevoel niet 100 procent eerlijk en correct.” Nadal is lid van de spelersraad van de ATP. Net als Roger Federer, die gisteren bekendmaakte door een slepende knieblessure in 2020 niet meer te zullen spelen.

Novak Djokovic noemde het een paar dagen geleden onmogelijk om de US Open te spelen onder de ‘extreme veiligheidsmaatregelen’. De nummer 1 van de wereld lijkt zich vooral te storen aan de regel dat, vermoedelijk, maar één begeleider per speler wordt toegestaan. ,,We zouden niet Manhattan in mogen gaan, moeten slapen in hotels op het vliegveld, meerdere coronatesten per week moeten ondergaan. En het is echt onmogelijk om maar één persoon naar het park te mogen meenemen. Je hebt je coach, fitnesstrainer en fysiotherapeut nodig.”

Danielle Collins heeft weinig begrip voor Djokovic. ,,De meesten van ons hebben niet eens een entourage.''

Danielle Collins, de nummer 51 van de wereld bij de vrouwen, trok fel van leer tegen Djokovic. ,,Niemand van ons heeft sinds februari iets kunnen verdienen. De US Open maakt dat mogelijk met een evenement waar spelers zich veilig zullen voelen en de gezondheid voorop staat. En dan is daar de wereldtopper die het te ingewikkeld vindt omdat hij zijn entourage niet mee mag nemen. De meesten van ons hebben niet eens een entourage. We moeten gewoon weer aan het werk.”