Steven Bergwijn blijft bij Spurs; Ajax grijpt definitief naast international

Ajax had Bergwijn deze maand gebombardeerd tot topdoelwit. De koploper meldde zich vorige maand al in Londen voor de Amsterdammer en trachtte de voorbije weken met meerdere biedingen de frontlinie van een kwaliteitsimpuls te voorzien.



Daarin is Ajax niet geslaagd omdat de eisen van Spurs te gortig bleken. De club uit Londen wilde, gesterkt door de droominvalbeurt van Bergwijn tegen Leicester City op 19 januari, niet aan de vraagprijs tornen. Daarnaast vormde ook het salaris van de gedeeltelijk bij Ajax opgeleide aanvaller, een struikelblok.

Bergwijn maakt dan ook het seizoen af bij Tottenham, waar manager Antonio Conte meerdere malen ook liet blijken de aanvaller erbij te willen houden. Ajax was na het vertrek van vleugelspits David Neres naar Sjachtar Donetsk op zoek naar extra snelheid en explosiviteit voor de aanval. Wel trok de titelverdediger, die komende maand de eredivisie (Heracles), het bekertoernooi (Vitesse) en de Champions League (Benfica) hervat, Brian Brobbey en Mohamed Ihatteren op huurbasis aan.

Tagliafico

Tegenover de teleurstelling van het mislopen staat de opluchting van het aan boord houden van Nicolás Tagliafico. De Argentijnse reserve had, met het oog op het WK later dit jaar ook, zijn zinnen gezet op een vertrek uit Amsterdam na vier jaar. Toen FC Barcelona zich meldde, mocht de linksback zich zelfs even verheugen op een droomtransfer. Een akkoord tussen beide clubs werd echter niet bereikt.

Daarover is het kamp Tagliafico not amused. Nog los van het uitblijven van een huurdeal, heeft Barcelona aan hen laten doorschemeren niet de indruk te hebben gehad dat Ajax serieus bereid was om te onderhandelen. Reden daarvoor is waarschijnlijk dat Ajax het vertrek van de vier jaar geleden aangetrokken verdediger niet kan gebruiken. Trainer Erik ten Hag liet eerder al weten de spoeling in de defensie al dun te vinden.

