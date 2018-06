Stewart als manager aan de slag bij Team USA

Stewart werd geboren in Veghel, maar is Amerikaan. Voor de Verenigde Staten speelde hij 101 interlands en was hij actief op drie WK's. Als speler droeg hij het shirt van zowel Willem II als NAC.

De rol van 'general manager' bij Team USA is nieuw en in het leven geroepen nadat Amerika naast een WK-ticket greep. ,,Ik ben vereerd dat ik als oud-speler van het nationale team mag helpen bij de wederopbouw ervan. We hebben veel talent en passie in de VS, ik ben klaar om een nieuwe bondscoach te vinden en te werken aan een succescultuur. Ons ultieme doel is wereldkampioen worden", laat hij weten in een statement.