Strijd om wereldgroep ligt weer open na dubbelzege Haase/Middelkoop

De zege was broodnodig na de verliespartijen van Thiemo de Bakker en Robin Haase gisteren tegen respectievelijk Jiri Vesely en Lukas Rosol. De tussenstand in het Davis Cup-duel is na twee dagen 1-2 in het voordeel van de Tsjechen. Morgen, als de laatste enkelspelpartijen op de agenda staan, wordt beslist of Tsjechië of Nederland naar de wereldgroep promoveert. Haase treft dan Vesely; De Bakker neemt het op tegen Rosol.