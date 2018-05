Strootman moet halve finale tegen Liverpool waarschijnlijk missen

,,De kans is klein dat hij kan spelen", liet trainer Eusebio Di Francesco van AS Roma weten. ,,Het is erg vervelend dat hij nu geblesseerd is."



AS Roma staat voor de zware opgave om een achterstand van 5-2 goed te maken. De nummer drie van de Serie A houdt zich vast aan de kwartfinale toen het voor eigen publiek Barcelona (3-0) wist te verrassen. AS Roma had de uitwedstrijd in Spanje met 4-1 verloren.



,,Barcelona en Liverpool laten zich niet vergelijken", zei trainer Di Francesco. ,,Liverpool speelt veel directer. Maar onze ambitie is nog steeds om de finale in Kiev te bereiken. Hopelijk kunnen we met de steun van 70.000 toeschouwers opnieuw een mooie comeback maken."