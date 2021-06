Struff zorgt voor eerste verrassing in mannentoernooi

De 23-jarige Rus stond met 2-0 in sets achter, maar leek alsnog de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Roeblev kwam terug tot 2-2 in sets, maar leverde in de beslissende set als eerste speler zijn servicebeurt in. Bij een 4-3 stand in het voordeel van Struff kreeg Roeblev nog twee kansen om terug te breaken, maar sloeg hij niet toe. Op het tweede wedstrijdpunt was het raak voor de 31-jarige Duitser, de nummer 42 van de wereld.



De uitschakeling van Roeblev betekent goed nieuws voor Nadal. De Spanjaard zit namelijk in het kwart van Roeblev en werd in april van dit jaar nog door de Rus verslagen in de kwartfinales van het masterstoernooi in Monaco. Roeblev haalde uiteindelijk de finale, waarin hij met 3-6 en 3-6 tekort kwam tegen Stefanos Tsitsipas.