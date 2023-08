Stunt op US Open: finalist van vorig jaar al in tweede ronde pijnlijk onderuit

Met samenvatting Trotse Luuk de Jong zet deur voor Oranje weer op een kier: ‘Koeman kan me altijd bellen’

Luuk de Jong is blij met de prestatie van PSV tegen Rangers FC. Hij was andermaal belangrijk met het hoofd, waardoor zijn ploeg de Champions League in gaat. En hoewel hij eigenlijk is gestopt als international, heeft hij de deur naar Oranje nog niet helemaal dichtgegooid.